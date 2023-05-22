Christopher Nolan “Oppenheimer” filminde dikkat çeken ayrıntıyı açıkladı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 22.05.2023 - 14:06

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer'ın yayımlanmasına kısa bir süre kaldı. İlk atom bombasının nasıl yaratıldığının hikâyesini konu alan yapımdan yayınlanan ilk fragmanlar ve görüntüler sinemaseverlerin kafasında çeşitli soru işaretleri bıraktı. Cevap bulan soru ise filmde yer alan bazı bölümlerin renkli bazılarının ise siyah beyaz renk paleti ile tasarlanmış olmasıydı.

Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer’ın neden iki farklı palet kullandığı konusunda bazı teoriler bulunuyor. Doğal olarak ilk teori atom bombasının patlamadan önceki zamanının anlatıldığı bölümün renkli, patlamanın ardından ise siyah beyaz renk paleti ile tasarlanması. Renk tercihinin ardında bir metafor olup olmadığı merak edilirken Nolan’ın Total Film’e verdiği demeç, ünlü yönetmenin tercihinin perde arkasına ışık tuttu.

NOLAN KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Yönetmen renkli sahnelerin birinci tekil şahıs bakış açısıyla yazıldığını, siyah beyaz sahnelerin ise tamamen nesnel olduğunu açıkladı:

“Senaryoyu daha önce hiç yapmadığım şekilde birinci tekil şahısla yazdım. Bu daha önce başkası tarafından yapıldı mı, yoksa insanların sık yaptığı bir şey mi, hiç bilmiyorum…. Film nesnel ve öznel. Renkli sahneler özneldir; siyah beyaz sahneler ise nesnel. Renkli sahneleri birinci şahıs bakış açısı ile yazdım. Senaryoyu okuyan oyuncu için bazı yönlerden oldukça iç karartıcı oldu.”

Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı Oppenheimer; 21 Temmuz'da vizyona girecek.