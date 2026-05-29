Yıllar süren sessizliğin ardından küllerinden doğuyor: Celine Dion'un hayatı dizi oluyor

Müzik tarihinin en güçlü seslerinden biri olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Kanadalı sanatçı Celine Dion, uzun süredir mücadele ettiği ağır nörolojik rahatsızlığın ardından adeta küllerinden doğuyor. Sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan efsanevi şarkıcının hem yeni projeleri hem de hayatını konu alan resmi bir televizyon dizisinin çekileceği haberi, sanat dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

ÇOCUKLUK YILLARI VE AİLE BAĞLARI EKRANA TAŞINIYOR

"Growing Up Dion" adını taşıyan yeni televizyon dizisi, 58 yaşındaki ünlü şarkıcının ve ailesinin bizzat desteği ve onayıyla yapım aşamasına geçti. Dizi, Celine Dion’un Kanada'nın Quebec eyaletinde 13 kardeşiyle birlikte büyüdüğü ilk gençlik yıllarını, müziğe olan tutkusunu ve dünya starlığına uzanan yolculuğunun temelini oluşturan aile ilişkilerini odağına alacak.

Anlamlı proje, ünlü sanatçının öz kardeşi Jacques Dion tarafından hayata geçiriliyor. Senaryonun temelini ise sanatçının yeğeni Jimmy Dion tarafından kaleme alınan "Dion, A Family Saga" (Dion, Bir Aile Destanı) adlı biyografik kitap oluşturuyor.

Kardeş Jacques Dion, projeye dair yaptığı açıklamada ailenin duyduğu gururu şu sözlerle aktardı:

"Bu dizi, ailemiz için son derece anlamlı bir şeyi temsil ediyor. Çünkü bizim yetişme tarzımızı tanımlayan ruhu, verdiğimiz büyük mücadeleleri ve aramızdaki sarsılmaz sevgiyi yansıtıyor. Bu hikayeyi, gerçekte kim olduğumuza tamamen sadık kalarak nihayet dünyayla paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz."

HASTALIĞI YENEREK ÇİFTE SÜRPRİZLE DÖNÜYOR

Bu büyük dizi haberi, Celine Dion’un sağlık mücadelesinde kazandığı zaferin ve küresel sahneye dönüşünün ilan edildiği yoğun bir döneme denk geliyor. Hatırlanacağı üzere Dion, Aralık 2022'de kaslarda şiddetli kasılmalara yol açan ve milyonda bir görülen Sert Kişi Sendromu (Stiff-Person Syndrome) hastalığına yakalandığını duyurmuş ve turnelerini iptal ederek inzivaya çekilmişti.

Hastalığı büyük ölçüde kontrol altına alan dünya yıldızı, altı yıldan fazla bir süre sonra ilk kez "Dansons" adında yeni bir Fransızca single çıkararak hayranlarına ilk büyük sürprizini yaptı. Bu geri dönüşü taçlandırmak isteyen Celine Dion, bu yılın sonlarında Paris'te gerçekleştireceği dev bir konser serisiyle de yeniden canlı sahne performanslarına başlayacağını müjdeledi.