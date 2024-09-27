Yılmaz Güney’in fotoğraflarından oluşan sergi Altın Koza’da

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Bu yıl 31’incisi yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yazar, senarist ve yönetmen Yılmaz Güney’in fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. Güney’in yakın arkadaşı Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” sergisi, Seyhan Belediyesi Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor. Sergi 29 Eylül’e kadar gezilebilecek. Sergide, Güney’in Zeki Müren’den Metin Sezer’e, Fikret Hakan’dan Tuncel Kurtiz’e, set fotoğraflarından aile-arkadaş yaşamına ilişkin fotoğraflar yer alıyor. Yüksel, Karanlıktaki Işık kitabında 1150 fotoğraf olduğunu ve kitaba girmeyen 1000’e yakın daha fotoğraf olduğunu belirtti.

FESTİVALDE BUGÜN

Adana Altın Koza Film Festivali’nde bugün Gürcan Keltek’in ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Yeni Şafak Solarken” 14.30’da, Hikmet Kerem Özcan’ın ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hakkı” 18.00’de ve Ceylan Özgün Özçelik’in ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “On Saniye” filmi Adanalılarla buluşacak.