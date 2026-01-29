Yılmaz Zenger’in 286 eserlik koleksiyonu sanatseverlerle buluştu

Türkiye’nin çok yönlü sanatçılarından Yılmaz Zenger’in eserleri, sergilenmeye başladı. Zenger’in dağılma ve kaybolma ihtimaliyle karşı karşıya kalan 286 eserlik koleksiyonu, tekrar sanatseverlere sunuldu.

Küratör Pelin Derviş’in hazırladığı sergide yer alan eserler, bakım, temizlik ve restorasyon sürecinin ardından güncel kültür-sanat ortamına yeniden kazandırılmış oldu. Memorial Göztepe’de herkese açık olarak kurgulanan ve hastanenin farklı bölümlerine yerleştirilen eserlerden oluşan seçki, sanat ile gündelik yaşam arasındaki sınırları kaldırarak mekânın içinde yaşayan bir anlayışla sunuldu.

DİSİPLİNLER ARASINDA DOLAŞAN BİR ÜRETİM HİKÂYESİ

1933–2018 yılları arasında yaşayan Zenger, mimarlıktan endüstriyel tasarıma, fotoğraftan sinemaya, modadan sanata uzanan geniş bir alanda üretim yaptı. Kompozit malzemeyi heykel ve mobilyalarında kullanan ilk isimler arasında yer aldı. Zenger’in pratiği bugün hâlâ çağdaş tasarım, kent, teknoloji ve malzeme araştırmaları açısından önemli bir referans noktası olarak görülüyor.