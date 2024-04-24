'Yol Tarifleri' sergisi sanatseverlerle buluşacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Yol Tarifleri" sergisi sanatseverler ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:31
'Yol Tarifleri' sergisi sanatseverlerle buluşacak
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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin 2023/2024 Güz döneminde fotoğraf teknikleri dersinde verilen ödevlerden oluşan ‘Yol tarifleri’ fotoğraf sergisi 25 Nisan Perşembe günü açılıyor.

Öğretim Görevlisi Ömer Orhun’un projesi olan sergide 59 öğrenci 90 cm -120 cm siyah beyaz dijital fotoğraf baskısı ile yer almakta. İnsan eliyle oluşmamış metafor özelliğindeki izleri ve görsel metafor dilinin şehrin mekanlarında sokaklarda, hayatlarda ve kimliklerde arandığı fotoğrafları içeren sergi üniversitenin iletişim ve tasarım fakültesi koridorunda düzenlenecek.

Sergi saat 14.00’de kapılarını sanatseverlere açacak.



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