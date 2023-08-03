‘Yolculuklar ve Anılar’...
Trump Art Gallery, yedi sanatçının bireysel olarak çıktıkları sanatsal yolculuğun ortak noktada buluştuğu “Yolculuklar ve Anılar” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği; Büşra Aktekinoğlu Babat, Mahmut Can Akagündüz, Mehmet Babat, Pınar Bora, Samet Öztürk, Utku Öksüz ve Zeynel Abidin Koşarca’nın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşacak.
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