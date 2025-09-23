Yönetmen paylaştı: Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Kuruluş Orhan' dizisi sete çıktı

Bozdağ Film imzalı, Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Kuruluş Orhan” dizisinin çekimleri resmen başladı.

Dizide Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Bey’e hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu, başrolde yer alıyor.

Dizinin yönetmeni ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından klaket fotoğrafını paylaşarak heyecanla beklenen projenin setten ilk karelerini duyurdu.

Mehmet Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz yoğun hazırlıkların ardından bugün itibariyle Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim. Yeni hikayesi, dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Orhan çok yakında atv’de…"