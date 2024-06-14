YouTube’da rap müziğin nabzı tutulacak
YouTube Türkiye üzerinden yayın yapan ilk müzik kanalı olan Red Bull Miksteyp, yayın hayatına başladı
“Red Bull Miksteyp” YouTube Türkiye üzerinde yayın hayatına başladı. YouTube Türkiye üzerinden yayın yapan ilk müzik kanalı olan platform hip hop ve rap müzik dünyasının nabzını tutacak. Red Bull Miksteyp kanalında ilk program Red Bull “Rap Trivia” oldu. İlk bölümünde Sokrat ST, Şanışer, Fuat ve Eypio birbirleriyle yarıştı.
Hip hop ve rap dünyasının önemli isimlerinin sezon boyunca konuk olacağı ve Heja sunuculuğu ile ekranlarda yer bulacak Rap Trivia’nın ilk bölümü Red Bull Miksteyp, YouTube kanalından izlenebiliyor.
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