Yücel Erten'in gözaltına alınmasına ünlülerden tepki

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten de gözaltına alındı.





Uzun süredir kronik sağlık sorunları yaşadığı bilinen ve dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Erten’in eski eşi tiyatrocu Nesrin Kazankaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en önemli tiyatro insanlarından, oğlumun babası Yücel Erten gözaltına alındı!! Üzüntüm ve öfkem sonsuz! İzmirli sanatsever avukatların dikkatine!”





’80 YAŞINDA, KRONİK HASTALIKLARI VAR’

Erten’in gözaltına alınması sanat camiasında dikkat çekerken, birçok isim sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

CHP PM Üyesi Baran Seyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Tiyatromuzun yaşayan en önemli isimlerinden Yücel Erten İzmir'de yürütülen ‘sürek avı'nda kurban seçildi. 80 yaşında, ağır kronik hastalıkları bulunan ve konuyla ilgisi olmayan Yücel Hoca'yı sabaha karşı baskınla gözaltına alıp sağlıksız koşullarda tutmanın hiçbir izahı olamaz.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medya hesabından, " Yücel Erten'in yeri; sanatımızın unutulmazlar katında, kalbimizin baş köşesindedir. İyi ki vardır ve yalnız değildir. Bir an önce işlerinin başına dönmesi için duacıyım." paylaşımıyla Erten'e destek verdi.

Oyuncu Reha Özcan, "80 yaşında Yücel Erten hepimizin yönetmenliğini yapmış bir değerdir. DT genel müdürlüğü yapmış, kurumdan emekli olmuş, tiyatrodan emekli olmamış, yergiden çok övgü eleştirileri ile çocukluğumuzda bizi tiyatroya sevdalandıran rejilerin mimarı... Derhal serbest bırakılmalı, derhal." şeklinde paylaşım yaptı.









Senarist, yönetmen ve tiyatro yazarı Özen Yula, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yücel Erten Türk Tiyatrosunun yaşayan en büyük ustalarındandır. Bu gözaltı meselesi her şeyin zaten var olmayan tadını kaçırdı. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karikatürist, yazar ve yönetmen Behiç Ak, x üzerinden yaptığı paylaşımla, “Ülkemizin en önemli tiyatro sanatçılarından 80 yaşındaki Yücel Erten’ de göz altına alınmış. Önce isim benzerliği zannettim.Gerçekmiş. İnanamıyorum.” dedi.





“BASKILARINIZ ‘SANATÇI’YI ANCAK BİLER”

Ünlü tiyatrocu Murat Daltaban ise, “Yücel Erten'i gözaltına almak nedir artık? yazıklar olsun... "sanatçının" hak ettiği ödül... sanata ve emekçisine nefret, emeğini küçümsemek bu memleketin "siyasilerinin" kanında var... halk bu kadar hoyrat olmadı. saygı duyduğumuz her şeyi, herkesi küçük düşürerek bizi dövebileceğini, bizi değersiz kılacağını, bizi korkutacağını zannedenler; sizin baskılarınız "sanatçı"yı ancak biler... elbet yüklendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edicez. sanatı, elbet düşmanlarına karşı savunmaya devam edicez. çünkü biz dünyadaki en güzel ailenin mensuplarıyız. hayallerin, gökyüzünün, güneşin, rüyaların, aydınlığın, sevdanın bayrak taşıyıcılarıyız.” sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin, “Tiyatronun usta yönetmeni Yücel Erten de gözaltına alınmış. Bunu çözebilen yok daha” dedi.









Müzisyen Çiğdem Erken, X hesabından “Yücel Erten’in (yaş 80) ilaçları dahi olmadan dün sabah 05.30 dan itibaren muhtemelen bir sandalye tepesinde gözaltında tutulması kabul edilemez. Sadece Türkiye’nin değil dünya tiyatrosunun önemli ismi olan ustamızın bir an önce serbest bırakılması için sesinizi yükseltin.” paylaşımını yaptı.



