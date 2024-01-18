Yugoslav Drama Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu’na misafir oluyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:53

İstanbul seyircisini yerli ve yabancı klasiklerle buluşturan İBB Şehir Tiyatroları; tiyatrodaki yeni arayışlara, çağdaş yorumlara, Avrupa tiyatrolarının gözünden de bakmak için Yugoslav Drama Tiyatrosu’nu uluslararası işbirliği kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ağırlıyor.

“Kral Oidipus” isimli oyun Yugoslav Drama Tiyatrosu tarafından 22 ve 23 Ocak tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. Sırpça oynanacak oyunda Türkçe üst yazı yer alacak.

Sofokles’in yazdığı, Vito Taufer’in yönettiği oyunda Milan Maric, Nataša Ninkovic, Srdan Timarov, Bojan Dimitrijevic, Aleksandar Durica, Miloš Samolov, Nebojša Ljubišic, Zoran Cvijanovic, Joakim Tasic, Marko Radojevic, Milan Bobic, Luka Antonijevic, Luka Sevic, Veljko Stevanovic rol alıyor.









KRAL OİDİPUS'UN KONUSU NEDİR?





Yönettiği şehrin başına gelen felaketle yüzleşen Oidipus, Delphi kahininin acıların sebebi olduğunu iddia ettiği eski bir suçun sorumlusunu aramaya koyulur. Şehri kötülükten kurtarmaya çalışan ve aynı zamanda gücü elinde tutmak için mücadele eden Oidipus, eski suçun ardında gizlenen daha da karanlık bir sırrı keşfeder ve bu da akılalmaz boyutlarda bir trajediye neden olur.