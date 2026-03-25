Yüzüklerin Efendisi evreni genişliyor: Stephen Colbert ve oğlu senaryoyu yazıyor!

Sinema tarihinin en başarılı yapımları arasında gösterilen ve dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde eden Yüzüklerin Efendisi serisi için hayranlarını heyecanlandıran yeni bir duyuru yapıldı. "Lord of the Rings: Hunt for Gollum" projesinin ardından, serinin ruhuna sadık kalacak yeni bir filmin daha yolda olduğu bizzat Peter Jackson tarafından açıklandı.

PETER JACKSON MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Serinin efsanevi yönetmeni Peter Jackson, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Andy Serkis'in yönettiği Gollum odaklı filmin hazırlıklarının harika gittiğini belirtti. Ancak Jackson’ın asıl sürprizi, Orta Dünya evreni için geliştirilen tek projenin bu olmadığını açıklaması oldu.

COLBERT AİLESİ İŞ BAŞINDA: TOM BOMBADİL GERİ DÖNÜYOR

Yıllardır koyu bir Tolkien hayranı olduğunu dile getiren ünlü talk-show sunucusu Stephen Colbert, projeye dahil olduğunu duyurdu. Yakında ekranlara veda edecek olan "Late Show With Stephen Colbert" programının sunucusu, yeni filmin senaryosunu oğlu Peter McGee ve serinin emektar senaristi Philippa Boyens ile birlikte yazacaklarını açıkladı.

MEZAR TEPELERİNDEKİ SİSLER BEYAZ PERDEDE

61 yaşındaki Colbert, yeni filmin Jackson’ın 2001 yılındaki orijinal uyarlamasında yer almayan bölümlere odaklanacağını müjdeledi. Film, Yüzük Kardeşliği kitabının sekizinci bölümü olan "Mezar Tepelerindeki Sisler" (Fog on the Barrow-Downs) hikayesine dayanacak.

Kitap severlerin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan; Hobbitlerin bir Mezar Hayaleti tarafından hapsedilmesi ve gizemli karakter Tom Bombadil tarafından kurtarılmalarını içeren sahneler, bu filmle birlikte sinematik evrene dahil edilecek.

VİZYON TARİHİ HENÜZ BELİRSİZ

Senaryo aşamasında olan projenin oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Tolkien mirasının emin ellerde olduğu mesajı, Orta Dünya hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.