'Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü' filmi, 250 kişilik orkestra eşliğinde gösterilecek

Sinema tarihinin görkemli yapımlarından biri olan ve 11 Oscar ödülüne layık görülen "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" isimli film, özel bir gösterimle yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla 18 Ekim'de Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek etkinlikte film, 250 kişilik bir müzikal kadronun canlı performansı eşliğinde, dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Yönetmenliğini Peter Jackson'ın üstlendiği film boyunca sahnede canlı olarak 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası, 150 kişilik Sirene Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu yer alacak.

Ara dahil 3 saat 30 dakika sürecek gösterimin biletlerine, Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından ulaşılabilir.