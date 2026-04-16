Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum kadrosuna iki yıldız isim dahil oldu

Sinema tarihinin en ikonik serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, yeni bir macera ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. J.R.R. Tolkien’in yarattığı evrenin derinliklerine inecek olan "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" filminde hazırlıklar sürerken, oyuncu kadrosundan heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor.

YENİ STRİDER: JAMİE DORNAN

Filmin en çok konuşulan transferi, "Grinin Elli Tonu" serisiyle dünya çapında üne kavuşan Jamie Dornan oldu. Dornan, serinin önceki filmlerinde Viggo Mortensen ile özdeşleşen, Aragorn’un yolcu/korucu ismi olan "Strider" karakterine hayat verecek. Kadroya dahil olan bir diğer isim ise Leo Woodall oldu; genç oyuncunun "Halvard" karakterini canlandıracağı öğrenildi.





EFSANE KADRO YENİDEN BİR ARADA

Yönetmenliğini bizzat Andy Serkis’in üstlendiği ve aynı zamanda Gollum rolünü yeniden canlandıracağı filmde, serinin eski dostları da yerini alıyor:

Ian McKellen: Gandalf

Elijah Wood: Frodo Baggins

Lee Pace: Thranduil

Kate Winslet: Marigol

GOLLUM’UN İZİNDE BİR KAÇIŞ HİKAYESİ

Senaryosu Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou tarafından kaleme alınan film, Tek Yüzük’ün karanlık gücüyle yozlaşan Gollum’un kaçış sürecine ve Orta Dünya’nın bu gizemli dönemine odaklanacak.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Çekimlerinin Mayıs ayında başlaması planlanan bu dev yapım için hayranların bir süre daha beklemesi gerekecek. "Yüzüklerin Efendisi: The Hunt For Gollum"un, 17 Aralık 2027 tarihinde tüm dünyada vizyona girmesi bekleniyor.