“Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu” sergisi açıldı

İki yıla yakın sürede hazırlanan küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri’nin direktörü Didem Yazıcı ve yardımcı küratör Zehra Begüm Kışla ile tasarımını Yeşim Demir Pröhl’ün yaptığı serginin basın buluşmasında konuşan YKKSY Genel Müdürü Tülay Güngen, “Türkiye’de bugün kültür ve sanat denildiğinde; sahne sanatlarından müzeciliğe, güncel sanattan yayıncılığa uzanan geniş bir yelpazede Koç Topluluğu’yla bir ilişki görürüz. Topluluğun 100. Yılı vesilesiyle bu kapsamlı birikimin ve mirasın özetini bir sergiyle sunmanın anlamlı olacağına karar verdik” dedi.

Sergide, Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra temelleri atılan topluluğun yüz yıllık yolculuğu özellikle kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar bağlamında ele alınıyor. Seçki, başta Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi Koç İstanbul ve Ankara Müzeleri, Suna İnan Kıraç Vakfı, Ömer Koç ve Ali Koç Koleksiyonları, Arter ve Meşher Koleksiyonları, Yapı Kredi Tarihi Arşivi, Koç Holding Kurumsal Arşivi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, VEKAM ve ANAMED Arşivleri olmak üzere birçok koleksiyon ve arşiv taranarak hazırlanmış.

Seçkide yer alan sanat eserleri, objeler, fotoğraflar, yayınlar ve aralarında İdil Biret, Suna Kan gibi sanatçılara yazılan mektupların da olduğu - 1920'lerden bugüne - kronolojik bir düzen içinde üç ana bölümde sunuluyor. Sergi mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek Koç Topluluğu’nun kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması vizyonuyla sanatla kurduğu örnek ilişkinin sürekliliğini vurguluyor. Hafıza tazeleyen “Yüzyılın İzleri” sergisi ücretsiz olarak haftanın yedi günü Beyoğlu'nun merkezi Galatasaray'da kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilerine açtı.