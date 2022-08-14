Yüzyılların geleneği Meryem Ana Panayırı'nda iki köy karşı karşıya geldi

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Organizasyonun açıklaması ise girişin paralı yapıldığı bu etkinliğe bazı itirazlar üzerine bu kararın alındığı, önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun yine imece usulü yapılacağıydı. Ada sakinlerinin Tepeköy’de yapılacak etkinliğe tavernaların karışması ve rant kavgası çıkmasına tepkili oldukları yaptıkları paylaşımlardan anlaşılıyor, etkinliği düzenleyen İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, elde edilecek gelirin eğitim ve kültür işlerine harcanacağını söylüyor.

Esnaf ise bu tartışmanın iki köyün arasındaki çatışmadan çıktığını anlatıyor. Sonuç olarak bir şenlik yapılacak ama bu bilinen geleneksel ayinli yortulu şenlik değil, tavernalar bölgesinde müzikli, yemeli içmeli bir şenlik olacağı anlaşılıyor.

GELENEKSEL BİR TÖRENDİ

Gökçeada, Rum nüfusun çoğunluğunun adayı terk etmesinden sonra Meryem Ana Yortusu’nda buluştuğu bu etkinlikle kültürel ve dini bir etkinlikle nostalji yaşıyor, ABD ve Avustralya gibi uzak kıtalardan bile köylerini görmeye gelenler oluyor. Bir gece öncesinde kazanlar kaynıyor, keşkekler pişiriliyor ve ertesi gün hep beraber yenilip içiliyor, dualar ediliyor.

Pandemi nedeniyle yapılamayan panayırın bu yılki organizasyonunda Tepeköy Meydanı bariyerlerle kapatılmış, tavernalarda müzikli ve yemekli eğlenceler düzenlenmiş ve giriş 500 TL ücretli yapılmış, bu da ada halkının tepkilerine yol açınca seneye yine imece usülü yapılmak üzere iptal edilmişti. Şimdi yine yapılacağı, iptal olmadığı duyuruluyor, ama ikilik var. Yeme içme işi tavernalara bırakılsa ve yine eski usül okulun bahçesinde kazan kaynatılsa ya? Gökçeada’da anlaşılan ne olacağını ancak olduktan sonra göreceğiz.