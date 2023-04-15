Zafer Gençaydın: Yaşama ve sanata dinamik bakış

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:53

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:53

Zafer Gençaydın, Türk ressamlar arasında soyut dışavurumcu akımın önde gelen temsilcilerindendir. 1941 yılında Ankara'da doğan sanatçı, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine Almanya'da Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümü'nde devam etmiştir. Meisterschüler unvanını aldığı okulda, Film Yapısının Temelleri-Resim Ses İlişkileri seminerlerine de katılmıştır. Sanatçı, resim sanatında kişisel bir dil geliştirmiş ve her zaman dinamik bir sürece inanmıştır. Onun için resim, kişinin el yazısı gibidir ve iç dünyasının katıksız dışavurumudur.

DİNAMİK BAKIŞ AÇISI

Çalışmalarında insan, doğa ve toplumsal olayların dramatiği ön plana çıkar. Figüratif ve soyut öğeleri ustalıkla harmanlayan Gençaydın'ın eserlerinde renk ve biçim dengesi oldukça önemlidir. Sanatçı, Almanya'da 'Yeni Vahşiler Grubu'yla başlattığı soyut dışavurumcu resim anlayışını ısrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Sanata ve yaşama dinamik bir bakış açısıyla yaklaşan sanatçı, her şeyin devingen ve gerilim yüklü olduğuna inanır. Gençaydın'ın eserleri, izleyicilerine kendilerini keşfetme ve dünyayı daha derinlemesine anlama fırsatı sunar. Sanatçının eserleri, Türkiye'deki birçok müzede sergilenmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki birçok karma sergiye katılmış ve ödüller kazanmıştır. Sanatçının üç kitabı ve birçok deneme ve araştırma yazısı da yayınlanmıştır.

27 NİSAN'A DEK

Zafer Gençaydın'ın sanatı, kişisel bir dilin güçlü bir şekilde ifadesi ve yaşama dinamik bir bakış açısıdır. Sanatçının eserleri, izleyicilere iç dünyalarını keşfetme ve dünyaya daha derin bir bakış açısı kazanma fırsatı sunar.Ressam Gençaydın'ın sergisi Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de 27 Nisan’a dek ziyaret edilebilecek.