Zamanın Tortusu: Dilşad Atasoy’un “Biriken” Sergisi İzmir’de

Atasoy, 3–20 Şubat 2026 tarihleri arasında Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı 3 Şubat 2026 Salı günü saat 17.00’de gerçekleşecek. İstanbul’dan İzmir’e yerleşen sanatçı için bu buluşma, aynı zamanda İzmir’deki ilk kişisel sergi olma özelliğini taşıyor.





“Biriken”, kronolojik bir seçkiden çok, farklı dönemlerde üretilmiş serileri bir araya getiren bir iz haritası olarak kurgulanmış. Sergideki her iş, bir öncekinden devraldığı izi taşırken, bir sonrakine de yön gösteren bir referans bırakıyor. Sanatçı, izleyiciyi zaman, çelişkiler, yeniden doğuş ve aynılaşma ekseninde düşünmeye davet ediyor.

Bu düşünsel hattın ana durakları Oksimoron, Çatlayan Tohumlar ve Viral serileri… Atasoy, bu başlıklarla güncel hayatın gerilimlerine dokunuyor: çelişkinin sıradanlaşması, baskının çatlayıp dönüşüme evrilmesi, davranışların “viral” bir hızla yayılması… Böylece sergide biriken yalnızca boya katmanları değil; kişisel ve toplumsal deneyimlerin üst üste bindirdiği duygular, imgeler ve izler oluyor.

Sanatçının “birikme” kavramına yüklediği anlam, serginin omurgasını netleştiriyor: “Birikenler geçmişte kalan işler değil, geçmeyen sorunların üst üste yığılmasıdır.” Bu cümle, sergiyi nostaljik bir geriye bakıştan çıkarıp bugünün içine yerleştiriyor: kapanmayan çatlaklar, tekrarlayan hâller ve adı değişse de tanıdık kalan meseleler…





Sergide dikkat çeken işlerden birinde, dağ siluetini çağrıştıran formlar ile turkuaz bir renk bandı, aşağıda yoğunlaşan toprak tonlarıyla karşı karşıya geliyor; yüzeyde aşağı doğru süzülen boya izleri de “birikme” fikrini resmin dokusuna taşıyor. Bu katmanlı dil, izleyiciyi hız ve tüketim alışkanlığından çıkarıp durmaya, bakmaya uzatmaya ve izleri okumaya çağırıyor. Burada anlam tek seferde “verilmiyor”; izleyicinin bakışıyla birlikte kuruluyor, her dönüşte başka bir yüzünü gösteriyor.

Sergi Künyesi

Sergi: “Biriken” (Dilşad Atasoy – 13. Kişisel Sergi)

Tarih: 3–20 Şubat 2026

Açılış: 3 Şubat 2026 Salı, 17.00

Mekân: Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi (İzmir)