Zara, Bitlis’in Kurtuluş Günü'nde konser verdi
Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü nedeniyle ünlü ses sanatçısı Zara Bitlis’te sahne aldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen
konserde birbirinden güzel eserlerini Bitlisliler için söyleyen sanatçı Zara’nın
konserine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yılı nedeniyle "Büyük Bitlis Buluşmaları" çerçevesinde düzenlenen 4 günlük kutlama etkinlikleri Zara konseri ile son buldu.
Türk
Halk Müziğinin sevilen sesi Zara birbirinden güzel şarkıları Bitlisliler için
söylerken, seyirciler de şarkı ve türkülerde Zara’ya eşlik etti.
Gecenin sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçı Zara’ya plaket ve Bitlisli kadınlar tarafından yapılan Rölyef tablo hediye edildi.
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