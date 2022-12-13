Zehra Yıldız 25. ölüm yılında özlemle anıldı
Geçirdiği beyin kanamasıyla 12 Aralık 1997’de yaşamını yitiren soprano Zehra Yıldız, 25. ölüm yılında anıldı.
Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, Türk operasının sesi ve sahnesiyle, zarafeti ve mütevazılığıyla gözbebeği, İstanbul Devlet Opera Balesi’nin (İDOB) kıvancı, Heidelberg Operası’nda, temsil sonrası geçirdiği beyin kanamasıyla 12 Aralık 1997’de yitirdiğimiz soprano Zehra Yıldız’ı 25. ölüm yılında giderek daha da artan özlemle andı.
Zehra Yıldız Vakfı ve Gedik Üniversitesi, Gedik-Sanat işbirliğiyle ZorluPSM evsahipliğinde önceki gün düzenlenen anma programı Vakıf Başkanı Süha Yıldız’ın konuşmasıyla başladı. Vakfın genç şancıların yetişmesi için Adana ve İstanbul’da gerçekleştirdiği projeler anlatıldı. Konser, Zehra Yıldız’ın İstanbul’da son sahneye çıktığı gece G. Puccini’nin “Tosca” operasından eşi Süha Yıldız ile söylediği aryaların izlenmesiyle başladı. Ardından Metropolitan, La Scala gibi dünyanın belli başlı operaevlerinde sahneye çıkan vakfın ilk bursiyeri basbariton Burak Bilgili ve ünlü soprano Burcu Hancı ile konservatuvarların genç şan yıldızları Sılay Erman (9 Eylül Üni.), Dilan Kan (Hacettepe Üni.), Berfin Ayna (İstanbul Üni.), Aytin Sürücüer (İstanbul Üni.), Samed Kahreman (9 Eylül Üni.), Samet M. Mustafa (Çukurova Üni.) operalardan aryalar seslendirdiler. Sanatçılara piyano virtüözü Gökhan Aybulus eşlik etti. Solistlerin F. Lehar’ın “Şen Dul” Operası’ndan yaptığı düet ile noktalanan geceye Zehra Yıldız’ın ailesi aralarında müzik yazarımız Evin İlyasoğlu’nun da olduğu vakıf üyeleri, operacılar ve sanatseverler katıldı.
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