Zeugma’daki en önemli yapılardan Muzalar Evi’nin korugan yapısı tamamlandı: Esin perileri güvende

Zeugma antik kenti... Gaziantep ilinin Nizip ilçesine bağlı, Belkıs köyü sınırları içinde, Fırat Nehri kıyısında kadim hikâyelere ev sahipliği yapıyor, yaşamaya devam ediyor. Yaşamasına devam etmesi için de çalışmalar sürüyor.

Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların “esin perileri” sayılan dokuz Muzanın betimlendiği mozaikten dolayı “Muzalar Evi” olarak adlandırılan ve kentin en önemli alanı olarak değerlendirilen alana, Gaziantep Valiliği tarafından Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla yapılan korugan yapı tamamlandı.

‘EN ÖNEMLİ ROMA KONUTU’

Yapı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in katılımıyla tanıtıldı. Kazı başkanı Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay da Muzalar Evi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Bölgenin iklim şartlarına göre tasarlanan yapı, mozaiklerin dış etkenlerden korunmasına ve ziyaretçilerin rahatlıkla gezebilmelerine olanak sağlayacak.

Kazı başkanı Prof. Dr. Görkay burada yaptığı konuşmada farklı medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafyada yer alan, Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı, yeni sentezlerin ortaya çıktığı bir kent olan Zeugma’da uygarlıkların izlerini, geride bıraktıklarını, en önemlisi de onların gerçek hikâyelerini arkeolojik çalışmalarla anlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Muzalar Evi’nde yaptıkları kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların mozaik tarihini değiştirdiğini, Muzalar Evi’nin tasarımının büyük olasılıkla MS 1. yüzyıl sonu 2. yüzyılın başlarında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini ifade eden Görkay, Muzalar Evi’nin zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle Zeugma’daki en önemli Roma konutu örneklerinden biri olarak gösterildiğini belirtti.

‘SORUMLULUK HİSSETTİK’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de arkeolojik kazı çalışmalarıyla binlerce yıllık tarihsel ve kültürel hafızanın gün yüzüne çıktığını, kazıların sadece geçmişe değil bugüne ve geleceğe de ışık tuttuğunu vurguladı. Sözen, farklı kültürlerin buluştuğu, değişik uygarlıkların birikimlerinin birer tanığı olan arkeolojik zenginliklerin bugünkü kuşaklara ulaştırılması ve korunarak geleceğe aktarılabilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek “Muzalar Evi’ndeki kazıların ardından buranın korunmasına yönelik de sorumluluk hissettik ve korugan yapının inşasına destek olduk. Korugan yapı sayesinde Muzalar Evi hem dış etkenlerden korunacak hem de ziyaretçiler burayı rahatlıkla gezebilecek, daha çok yerli ve yabancı turistin tur rotasına dahil olabilecek” ifadelerini kullandı.

Muzalar mozaiğinde, örgü motifleriyle oluşturulmuş madalyonların içinde betimlenmiş dokuz Muza yer alıyor. Ortadaki büyük madalyonda baş Muza ve destan şiirinin ustası Kalliope yer alıyor, onu Yunan harfleriyle isimleri yazılı olan sekiz Muzanın betimlendiği sekiz madalyon çevreliyor. Dokuz kardeşten biri olan Kleio tarih yazımının; Euterpe müzik, Elegiak şiirin, Erato coşkulu şiirin, Melpomene tragedyanın, Polyhmnia ilahilerin, Terpsikhore dansın, Thalia komedyanın, Urania da astronominin esin perileri.