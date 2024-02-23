'Zihindeki Sonsuzluk' sergisi sanatseverleri bekliyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:28

Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi, sanat ve felsefenin etkileyici bir birleşimine ev sahipliği yapacak. Sanatçı Sibel Aktaş'ın öncülüğünde gerçekleşecek olan "Zihindeki Sonsuzluk" adlı sergi, 24 Şubat saat 18:00'de görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak. Sergi süresince, zihinsel sınırları aşma ve evrensel perspektiflere ulaşma arayışını ifade eden "Zihindeki Sonsuzluk" teması üzerinden sanat ve felsefenin derinliklerine yolculuk yapacaksınız. Sibel Aktaş'ın eserleri, zamanın ve mekanın ötesine geçerek izleyicilere sonsuz duygusal ve estetik deneyimler sunacak. Aktaş'ın resimlerindeki sembolik görüntüler ve renksel etki, soyut kavramları somutlaştırarak izleyicilere derin düşünce hissi verirken, sanatçının duygularını, zihinsel durumunu ve ruhsal deneyimlerini yansıtıyor. Sergide yer alan eserler, sanatın gücünü ve çeşitliliğini ortaya koyarken, her biri izleyiciyi kendi zihinsel döngülerinin içine çekmeyi hedefliyor. Serginin açılışı 24 Şubat saat 18:00'de gerçekleşecek ve 6 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sanatseverleri, "Zihindeki Sonsuzluk" sergisinin derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz.