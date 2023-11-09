Ziya Gökalp Mülâyim’in 16. Suluboya resim sergisi Ankara CKM'de

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:22

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:22

Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülâyim, akademisyen, siyasetçi, yazar ve ressam kimliğiyle tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. 1932’de Ceyhan’da doğan Mülâyim, İtalya’da Ziraat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi Profesörü oldu. CHP Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı, Parlamenterlik ve Senato Dışişleri Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. İtalyan Hükümeti, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Dil Derneği ve Ankara Üniversitesi tarafından çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. Kooperatifçilik, Atatürk ve İsmet İnönü üzerine yazdığı kitaplarla da bilinen Mülâyim, aynı zamanda yıllardır suluboya resim yapmaktadır.

Mülâyim’in 16. kişisel resim sergisi, 11-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Mülâyim’in son dönem çalışmalarından oluşan 40 adet suluboya tablo yer alacak. Tabloların ana teması, Mülâyim’in hayatında önemli bir yeri olan Datça’dır. Datça’nın doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu, yat limanını ve koylarını yansıtan tablolar, Mülâyim’in renkli ve canlı üslubuyla dikkat çekiyor. Sergide ayrıca, Mülâyim’in olmazsa olmazı olan İstanbul manzaraları da bulunuyor. Kızkulesi, Göksu Deresi, Boğaz Köprüsü gibi İstanbul’un simgeleri, Mülâyim’in fırçasından çıkan yeni görünümlerle izleyiciye sunuluyor.

Serginin açılışı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya / Ankara adresindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sergi, 23 Kasım 2023 Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülâyim’in 16. buluşmasını kaçırmayın.