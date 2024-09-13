Zorlu PSM 12. yeni mevsim programını önceki akşam özel bir tanıtımla açıkladı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 04:00

“Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir” demiş Pablo Picasso. Sanatın gücünü ve bize iyi geldiğini en çok pandemi günlerinde anladık. Ne kadar çok tiyatro oyunu, konser, opera-bale ve sergiler olursa o kadar iyi dediğimiz bu günlerde de Zorlu PSM 12. yeni mevsim programını önceki akşam özel bir davetle açıkladı. Yeni mevsim öncelikle biz sanatseverleri heyecanlandırdı.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal ve Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova’nın konuşma yaptığı gecede, oyuncu Tuğrul Tülek konser verdi.

Öncelikle, Zorlu PSM’nin yapımcısı olduğu ve bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde olacak 4 yeni içerik paylaşıldı. Demet Evgar’ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde 14 Eylül’de seyircisiyle buluşacak bir kadın hikÓAyesi “Afife” müzikli tiyatrosu, Enis Arıkan’ın, kendi hayatından kesitleri dansçı eşliğinde sahneye taşıyacağı “Hayalperest”, İbrahim C¸ic¸ek’in yo¨netmenligˆinde sahneye uyarlanan, Selahattin Paşalı’nın başrolünde olacağı “Yastık Adam” ve Merve Dizdar’ın başrolünde olduğu “İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler” bu yıl ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Köksal’ın “Zorlu PSM gelecek dönemde toplumsal yatırımlarımızın merkezi olacak” sözleri ve Ova’nın; “11 yılda 7 Milyondan fazla sanatseveri ağırladık” başlıklı konuşmasının ardından hazırlanan özel bir fragman ile Zorlu PSM’ye konuk olacak yapımları da öğrenmiş olduk.

İKSV TİYATRO FESTİVALİ

28. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek olan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, ardından “III. Richard” oyunu ile Japonya nın butoh dansı “Utushi” seyirciyle buluşacak.

İstanbul Fringe Festival kapsamında ise “The Whisper of the Waves” performansı sahnelenecek.

DEVAM EDEN OYUNLAR...



İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol aldığı “Balina” oyunu, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan’ın oynadığı ve Hakan Emre Ünal’ın yönettiği “Aile Yalanları” ve Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan 200 kişilik bir ekibiyle “1923” ise bu yıl temsillerine devam edecek olan yapımlardan. Ayrıca, “Canavar”, “Don Kişot”, “Kurtulma Hızı”, “Mağrur Fil Ölüleri”, “Neyzen Tevfik “Hiç”, “Nora”, “Güzel Son”, “Amadeus”, “Chaplin”, “Sidikli Kasabası Müzikali”, “Cimri”, “Aşık Shakespeare”, “Bir Terennüm”, “Toz”, “Kel Diva”, “Aşk Biter Mi?”, “Küheylan”, “Cırcır Böcekleri İtler ve Biz”, “Mahallemizin Eşrafı”, “Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım”, “Verona Çıkmazı” ve “Muskat” yine sezon boyunca tiyatroseverler ile buluşacak.

MÜZİKALLER...

John Malkovich’in performansıyla, gerçek hayattan alınmış hikâyeler ve müzik eşliğinde sahnelenen “The Infernal Comedy”, dünyada 250’den fazla şehirde perdelerini açan Broadway’in en önemli müzikallerinden, 6 Tonny ödüllü “Chicago”, Rambert Dans Tiyatrosu’nun sahne uyarlamasıyla danslar ve ikonik müzikleri ile “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby”, usta koreograf Alexander Ekman’ın eseri “Hammer”, Fransız ikonu Charles Aznavour’un hayatı, kariyeri ve şarkılarına bir saygı duruşu niteliği taşıyan: “Formidable! Aznavour” ve geçtiğimiz sezon Londra Times tarafından “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan Slava’nın kar gösterisi “Slava’s Snow Show” da sahnelenen yapımlar arasında olacak.

FAZIL SAY...

Kalabalık bir konser takviminin yer aldığı bu yıl usta piyanist ve besteci Fazıl Say, keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja için yazılmış bir keman konçertosuyla 14 Mart’ta Zorlu PSM’de konser verecek.