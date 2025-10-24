Zorlu PSM’de teknoloji sanatla buluştu, Ars Electronica sergisi açıldı: Dijital sanatın kalbi İstanbul’da

Ars Electronica platformu, teknolojik sanatlar alanında köklü bir oluşum olarak dijital sanatın ileri seviyede ve çoğunlukla sosyal sorumluluk içeren eserlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Zorlu PSM’de açılan “Veri & Kırılganlık” sergisi de bunun bir örneği. Piksel.Creative Solutions işbirliğiyle yaşama geçirilen sergi, çok büyük oranda daha önce örneğini çok fazla görmediğiniz işlere ev sahipliği yapıyor. Sergide yabancı sanatçıların yanı sıra Özcan Ertek, İmelda Kuyumcu & Gözde Betülay Yorulmaz, ve Ceren Su Çelik gibi genç Türk yetenekler de yer alıyor.

İzleyicinin de etkileşimiyle çalışan eserler arasında en ilginci Ertek’in “Yapay Zekâ ile Türk Kahvesi Falı” çalışması. Bu performans, fal bakma pratiğini yapay zekâ teknolojisiyle birleştirerek küresel yapay zekâ söylemini yerel ve kültürel bir ortam üzerinden yorumluyor. İçtiğiniz Türk kahvesini ister Ertek’e, isterseniz de kameranın altına koyduğunuz bardağınız sayesinde yapay zekâya yorumlatabiliyorsunuz.

Marc Vilanova’nın “Cascade” eseri ise çevremizi saran elektromanyetik dalgaları, bir şelaleyi andıran ses ve ışık performansına dönüştürüyor. Normal şartlar altında şelalelerin yarattığı seslerin insanların duyamadığı frekansı, geçmişte kuşların göç yollarını belirlemesinde etkili oluyordu. Ancak günümüzde kuşlar şehirlerin, uçakların vb. yarattığı ses kirliliği nedeniyle bu konuda sorunlar yaşıyor. Vilanova’nın anlattığına göre eser görünmez teknolojik tehditleri ve çevremizdeki istikrarsızlığı görünür kılarak küresel endişeye değiniyor.

Dijital sanatın ileri seviye örneklerinin yer aldığı festival 28 Ekim’e kadar devam edecek. Öte yandan festival kapsamında elektronik müziğin yükselen yıldızı Two Lanes, 25 Ekim’de festival kapsamında konser verecek.

Ars Electronica sergisi öğrencilere ücretsiz, genel satış biletleri ise 750 TL.

‘ÇOK KATMANLI DENEYİM’

Lansmanda konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Neredeyse 50 yıllık geçmişiyle dijital sanatların kalbinin attığı bu festivali, İstanbul’un kendine özgü dijital sanat DNA’sıyla buluşturarak organik bir diyalog kurguladık. 21-28 Ekim tarihleri arasında misafirlerimizi yapay zekâdan etkileşimli enstalasyonlara, kinetik heykellerden ses performanslarına uzanan çok katmanlı bir deneyime davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.