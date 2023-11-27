Zorlu PSM sahnesinde büyüleyici buluşma!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:38

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor.

Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, 2 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.