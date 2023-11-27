Zorlu PSM sahnesinde büyüleyici buluşma!
Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage işbirliğiyle sahnelenecek olan "Balina" oyunu, 27-29 Kasım tarihlerinde Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak.
Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor.
Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, 2 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
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