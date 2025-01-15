‘Zübeyde Hanım’ın Mutfağı’ sergisi uzatıldı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:36

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:36

Karşıyaka Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı anısına geçtiğimiz Kasım ayında ziyarete açılan “Zübeyde Hanım’ın Mutfağı” sergisi, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde (CMSM) düzenlenen ve 25 Ocak’a kadar devam etmesi planlanan sergi, talep üzerine Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Sergide Zübeyde Hanım’ın mutfağından ilhamla geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde sofranın, mutfağın ve kadının yerini keşfetme imkanı bulan ziyaretçiler, sofra adabından aile ilişkilerine kadar pek çok detay hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

ZÜBEYDE HANIM’IN KENTİNDE ANLAMLI SERGİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt kabrinin bulunduğu Karşıyaka’da böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından, iki aylık titiz bir çalışmayla hazırlanan sergimiz yoğun ilgiyle karşılandı. Gelen talepler üzerine ve daha fazla vatandaşımızın sergimizi gezebilmesi adına, süremizi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Özellikle sömestir tatiline girecek çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı mutlaka sergimize bekliyoruz. Bugüne kadar konuğumuz olan vatandaşlarımıza ve sergiye katkı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

SELANİK’TEKİ MUTFAĞIN REPLİKASI YAPILDI

“Zübeyde Hanım’ın Mutfağı” sergisinde; 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başını yansıtan mutfak kültürü öğeleri bir araya getirildi. Bu doğrultuda belediye ekipleri tarafından sergi alanına, Atatürk’ün Selanik’te çocukluğunun geçtiği evdeki mutfağın bir benzeri yapıldı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi’ne ait mutfak eşyaları da alana taşındı. Ayrıca, Mert ve Gül Rüstem’in koleksiyonunda bulunan gümüş kaşık çatal takımı, bakır tencere ve ibrik gibi 19. yüzyıldan kalma objeler sergiye dahil edildi. Bir gazete tasarlanarak, dönemin kadın dergilerinden alınan yemek tarifleri derlendi. ‘Aile Sofrası’, ‘Osmanlı Kadını Mutfakta’, ‘Sofra Adabı’, ‘Yemek Odası ve Kiler’, ‘Yemek Tarifleri’ ve ‘Mutfak Düzeni’ başlıklı 6 konuda yazılı ve görsel anlatımlara yer verildi.