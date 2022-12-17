Zuhal Olcay, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı
Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) dinleyicileriyle bir araya geldi.
Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser verdi.
Olcay konserde, kurulduğu 1989'dan bu yana klasik, pop caz, yerli yabancı pop, müzikal, film ve dünya müziklerinden oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.
Klasikleşmiş şarkılarını şef Üstüner Büyükgönenç'in yönetimindeki orkestrayla seslendiren Zuhal Olcay, konserin ilerleyen bölümlerinde orkestranın solistlerinden Bülent Tekakpınar ile düet yaptı.
Yoğun ilgi gören konserde sanatçıya, dinleyiciler de eşlik etti.
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