Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Beş Çayı Konserleri" başlıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 17:36

CRR, sadece akşam konser dinleyebilmek için gidilen bir konser salonu olma niteliğinin dışına çıkıyor, müzikseverlerin günün farklı saatlerinde de uğrayabileceği bir mekan haline geliyor.





İşte bunlardan biri de "Beş Çayı Konserleri"...



Sizleri, 19 Ekim'den itibaren her Çarşamba, saat 17.00'de fuayede ücretsiz olarak gerçekleşecek "Beş Çayı Konserleri"ne tüm müzikseverler davetli.

