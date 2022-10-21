Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Beş Çayı Konserleri" başlıyor
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin müzik denilince akla gelen kıymetli hafıza mekanlarından biri. Geçtiğimiz konser sezonumuzda olduğu gibi, bu sezonda da CRR'nin hafızalardaki yerini genişletmek istiyor.
CRR, sadece akşam konser dinleyebilmek için gidilen bir konser salonu olma niteliğinin dışına çıkıyor, müzikseverlerin günün farklı saatlerinde de uğrayabileceği bir mekan haline geliyor.
İşte bunlardan biri de "Beş Çayı Konserleri"...
Sizleri, 19 Ekim'den itibaren her Çarşamba, saat 17.00'de fuayede ücretsiz olarak gerçekleşecek "Beş Çayı Konserleri"ne tüm müzikseverler davetli.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!