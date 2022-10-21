Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Beş Çayı Konserleri" başlıyor

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin müzik denilince akla gelen kıymetli hafıza mekanlarından biri. Geçtiğimiz konser sezonumuzda olduğu gibi, bu sezonda da CRR'nin hafızalardaki yerini genişletmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 17:36
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda
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CRR, sadece akşam konser dinleyebilmek için gidilen bir konser salonu olma niteliğinin dışına çıkıyor, müzikseverlerin günün farklı saatlerinde de uğrayabileceği bir mekan haline geliyor.



İşte bunlardan biri de "Beş Çayı Konserleri"...

Sizleri, 19 Ekim'den itibaren her Çarşamba, saat 17.00'de fuayede ücretsiz olarak gerçekleşecek "Beş Çayı Konserleri"ne tüm müzikseverler davetli.


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