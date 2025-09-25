Zülfü Livaneli’nin yeni romanı “Bekle Beni” raflarda

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’nin merakla beklenen yeni romanı Bekle Beni, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Aşk, dostluk, aile bağları ve özgürlük tutkusunu merkezine alan eser, bir ülkenin demokrasi yolunda verdiği mücadeleyi, baskılara karşı direnişi ve dayanışmayı konu alıyor.

192 sayfadan oluşan roman, Leyla ve Selim’in hem aşk hem de özgürlük için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Çift, kavuşma özlemleri ile toplumsal direnişin zorlukları arasında savrulurken, aşkları ve direnişleri birbirini besliyor.

Livaneli, roman için yaptığı değerlendirmede, “Bekle Beni, fırtınalar içinde yitip giden arkadaşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı” ifadelerini kullandı.

UNESCO tarafından “zamanımızın en önemli entelektüellerinden biri” olarak tanımlanan Livaneli, bugüne kadar edebiyat, müzik ve sinema alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı.

Eserleri 40 dile çevrilen yazar; İspanya’da Lorca Ödülü, ABD’de Barnes and Noble Büyük Yazar Ödülü ve Almanya’da Der Spiegel jürisinin “100 yılın en iyi 100 romanı” listesine girme başarısı gösterdi.

320 TL’den satışa sunulan Bekle Beni, kitapçılarda ve çevrimiçi platformlarda okurlarla buluşuyor.