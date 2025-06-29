18 yıllık aşk bitti: Marion Cotillard ve Guillaume Canet ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard ve Fransız aktör-yönetmen Guillaume Canet, 18 yıllık birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdı. 49 yaşındaki Cotillard ve 52 yaşındaki Canet, ayrılıklarını kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

SPEKÜLASYONLARA KARŞI ORTAK AÇIKLAMA

Çift, yaptıkları açıklamada, bu duyurunun amacının "tüm spekülasyonlardan, söylentilerden ve riskli yorumlardan kaçınmak" olduğunu belirtti. Ayrılık nedenine dair herhangi bir detay paylaşmayan çift, “ortak anlaşma ve karşılıklı iyi niyet” çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti.

AŞKLARI SETTE BAŞLADI

Marion Cotillard ile Guillaume Canet’in ilişkisi, 2003 yılında birlikte rol aldıkları Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) filminin setinde başladı. Ünlü çiftin 2011 yılında Marcel adını verdikleri bir oğulları, sonrasında ise bir kız çocukları dünyaya geldi.

PİTT İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

2016 yapımı Allied filminde Brad Pitt ile başrolü paylaşan Cotillard, o dönemde Pitt’le ilişki yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Bu söylentilerin, Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasında etkili olduğu öne sürülmüştü. Cotillard ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamış ve şu sözlerle Canet’e olan bağlılığını vurgulamıştı:

“Hayatımın erkeğiyle tanıştım. O benim aşkım, en iyi arkadaşım ve ihtiyacım olan tek kişi.”

KARİYERLERİYLE PARLADILAR

Cotillard, kariyeri boyunca Inception, Kara Şövalye Yükseliyor, Kaldırım Serçesi (La Vie en Rose), Halk Düşmanı ve Paris’te Gece Yarısı gibi birçok önemli yapımda rol aldı. Canet ise hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerinde Fransa’nın önde gelen isimleri arasında yer aldı.