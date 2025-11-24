67 yaşındaki Muazzez Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı: 'İnat ettim yaşlanmayacağım'

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı yeni pozlarla gündeme oturdu. 67 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına “İnat ettim, yaşlanmayacağım, buruşmayacağım!” notunu düşerken, değişimi sosyal medyanın dikkatini çekti.

TARZ VE GÖRÜNÜMDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Hayatımıza genç bir kızken giren Muazzez Ersoy, yıllar boyunca “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Benim Gözüm Sende”, “Sevenler Mesut Olmaz”, “Unutursun Diye” ve “Kahverengi Gözlerin” gibi birçok hit şarkıyla hafızalarda yer edindi. Yoğun konser temposunu hiç bırakmayan sanatçı, sahne kombinleri ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelse de kariyeri her zaman ön plandaydı.





Ancak Ersoy’un son paylaşımlarıyla birlikte görünümündeki değişiklikler de konuşulmaya başlandı. Alaturka tarzından tamamen uzaklaşan şarkıcının, yüzündeki belirgin dokunuşlar sosyal medyada dikkat çekti. Eski ve yeni hali yan yana karşılaştırıldığında, Ersoy’un hafif bir burun estetiği (rinoplasti), dudak ve elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ve tüm yüz botoksu yaptırmış olabileceği gözlemlendi.

Muazzez Ersoy’un sosyal medyadaki bu cesur paylaşımı, hem tarzındaki değişikliği hem de genç görünümünü koruma kararlılığını gözler önüne serdi.