7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor... Cem Yiğit Üzümoğlu kendini Erdoğan'ın sözleriyle savundu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’taki gözaltısının ardından, CHP’li kurmayların başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında 20 kişiyle birlikte 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ünlü oyuncu, hakkında açılan davayla ilgili Diken’e açıklamalarda bulundu. Yargılandığını ve hakkında istenen ceza miktarını sonradan öğrendiğini söyleyen Üzümoğlu, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Dürüst olmak gerekirse anlamakta güçlük çekiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 6 Ocak tarihli Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan atılan tweetle ‘Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır’ söylemini pek çokları gibi ben de yaptığım için yedi buçuk yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyorum.”

Üzümoğlu, yargı sürecine dair adalet sistemine yönelik eleştirilerini ise şu ifadelerle dile getirdi:

“Adalet herkes için aynı işlemiyormuş. Aynı suçu işleyen iki insan için bile. Ama hiçbir zaman pişman olmadım yaptığımdan, söylediğimden, duruşumdan.”

Özgürlük ve ifade hakkına vurgu yapan Üzümoğlu, toplumda fikir beyan etmenin dahi cezalandırıldığı bir dönemden geçildiğini belirtti:

“Haksızca yargılanmalar karşısında içeride mücadele eden, aydınlık yarınlar için direnen herkes ne yapıyorsa onu yaparım. Özgürlükten konuşmanın bile bir suç olabileceği zamanlardan geçiyoruz. Fikir beyan etmenin, yorum yapmanın, görüş bildirmenin, tarihten aktarım yapmanın süresi bilinmez cezalara çarptırılacağı günler yaşıyoruz. Umarım kısa sürede son bulur bu akıl almaz düzen.”