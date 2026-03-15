8,5 yıl hapis cezası almıştı: Oyuncu John Alford cezaevinde yaşamını yitirdi

İngiliz dizi dünyasının tanınmış isimlerinden John Alford, cezaevinde hayatını kaybetti. Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla geçtiğimiz Ocak ayında mahkum edilen ve 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 54 yaşındaki Alford, Norfolk'taki HMP Bure adlı cezaevinde ölü bulundu.

SUÇLAMALARI 'KOMPLO' OLARAK NİTELEMİŞTİ

BBC'nin bir döneme damga vuran 'Grange Hill' adlı dizisinde canlandırdığı karakterle ün kazanan oyuncu, 2022 yılında gerçekleşen olaylar nedeniyle yargılanmıştı. Alford; 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmekten dört ayrı suçtan, 15 yaşındaki bir başka kıza yönelik ise cinsel saldırı ve nüfuz yoluyla saldırı suçlarından suçlu bulunmuştu.

Duruşma süreci boyunca iddiaları reddeden Alford, jüri üyelerine karşı kendini savunurken tüm suçlamaların bir 'skandal' ve 'komplo' olduğunu iddia etmiş, aleyhinde herhangi bir DNA kanıtı bulunmadığını savunmuştu.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevi yetkilileri, John Alford'un 13 Mart tarihinde yaşamını yitirdiğini resmi olarak açıkladı. Ölüm nedenine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken, İngiliz makamları olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Alford'un mahkumiyeti ve ardından gelen ölümü, İngiliz basınında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.