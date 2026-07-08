8 yaşında Ricky Martin'i izlemişti: Edis'in çocukluk hayali gerçekleşiyor

Türk pop müziğinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Edis, çocukluk yıllarında hayatının dönüm noktası olan büyük hayaline kavuşmaya hazırlanıyor. Henüz 8 yaşındayken dünya yıldızı Ricky Martin’in 1998 yılında İstanbul’da verdiği konseri izleyen ve o gün sahnelerin büyüsüne kapılan ünlü sanatçı, yıllar sonra idolüyle aynı organizasyonda yer alacak.



Edis, 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek dev konserde, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek Ricky Martin ile aynı sahneyi paylaşacak.

MÜZİK YOLCULUĞUNUN TEMELLERİ O GÜN ATILDI

Edis, daha önce verdiği röportajlarda 1998 yılındaki o konserin kariyerindeki önemine dikkat çekmişti. İstanbul'da izlediği Ricky Martin performansının kendisi için bir milat olduğunu belirten başarılı popçu, sahneye çıkma ve profesyonel olarak müzik yapma kararını daha o küçük yaşlarda, o coşkuyu yerinde hissederek aldığını ifade etmişti. Pop müziğe adım atmasındaki en büyük motivasyon kaynaklarından biri olan bu anı, sanatçının müzikal yolculuğunun da temelini oluşturdu.

DEV BULUŞMA

Aradan geçen yılların ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ve üretken pop sanatçılarından biri haline gelen Edis, şimdi bu hikayeyi anlamlı bir finalle taçlandırıyor. 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konser kapsamında, dünya yıldızı Ricky Martin'den önce sahne alarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Yıllar önce seyirci koltuğunda hayranlıkla izlediği sanatçıyla bu kez aynı sahneyi paylaşacak olan Edis, hem kendi kariyeri hem de hayranları için unutulmaz bir performansa imza atacak.