Ablaları miras kavgasına mı tutuştu? Fatih Ürek'in menajerinden açıklama!

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim’de İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 20 dakika duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ünlü ismin sağlık durumu ciddiyetini korurken, basına ablaları Selvi ve Nurgül Ürek’in hastanede miras kavgasına tutuştuğu yönünde iddialar yansıdı. Ancak bu iddialara Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv’den açıklama geldi.

Gazeteci. Müge Dağıstanlı’ya konuşan Siliv, “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye ‘Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün’ dedi. Bu noktada bir tartışma yaşandı ama hemen müdahale ettik, barıştılar. Araları şu an iyi.” ifadelerini kullandı.

Siliv ayrıca, “Mirasla ilgili çıkan iddia doğru değil” diyerek haberleri yalanladı.