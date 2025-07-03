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Acun Ilıcalı’dan eşine romantik doğum günü mesajı

Acun Ilıcalı’dan eşine romantik doğum günü mesajı

3.07.2025 09:36:00
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Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı’dan eşine romantik doğum günü mesajı

Uzun yıllar süren birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında evlilikle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti, mutluluklarını gözlerden uzak yaşıyor. Ilıcalı, 26 yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medyada romantik sözlerle kutladı.

Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girmişti. İstanbul'daki tarihi Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlenmişti.

Gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren ünlü çiftin mutluluğu, sosyal medya üzerinden yapılan romantik bir doğum günü kutlamasıyla yeniden gündeme geldi. 26 yaşına basan Ayça Çağla Altunkaya için duygusal bir mesaj paylaşan Acun Ilıcalı, eşine olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme."


Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar’ın YouTube kanalına konuk olduğunda da eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan övgüyle bahsetmişti. Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti, hep ilgilendi ve beni iyi hissettirdi" ifadelerini kullanarak, eşinin hayatındaki yerini vurgulamıştı.

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