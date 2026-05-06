Aerosmith'in solisti Steven Tyler hakkındaki cinsel saldırı davasında yeni gelişme! Mahkeme suçlamaların büyük bölümünü reddetti

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Aerosmith grubunun solisti Steven Tyler, hakkında 2022 yılının son günlerinde açılan cinsel saldırı davasında önemli bir hukuki zafer elde etti. 1970'li yıllarda henüz 16 yaşındayken Tyler tarafından istismar edildiğini iddia eden Julia Misley'nin suçlamaları, mahkeme tarafından büyük ölçüde reddedildi.

SUÇLAMALARIN %99,9'U REDDEDİLDİ

Tyler'ın avukatı David Long-Daniels, mahkemenin kararını "Steven Tyler için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. Avukat, davanın temelini oluşturan üç yıllık ilişki sürecine dair iddiaların neredeyse tamamının hukuken geçersiz kılındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme bugün, bu davada Tyler aleyhindeki iddiaların yüzde 99,9'unu kesin olarak reddetti. 50 yılı aşkın bir süre öncesine ait olan üç yıllık bir ilişkinin yalnızca tek bir gecesi delil olarak kabul edilebilir bulundu."

ZAMAN AŞIMI VE HUKUKİ SÜREÇ

28 Nisan'da verilen kararda, Massachusetts eyaletinin zaman aşımı yasaları davanın seyrini belirledi. Rock yıldızının, iddia edilen ilişkinin yaşandığı dönemde Massachusetts'te ikamet etmesi, suçlamaların önemli bir bölümünün düşmesine neden oldu. Ancak davanın kısıtlı bir bölümü, turne kapsamında geçilen California'da, eyaletin Çocuk Mağdurları Yasası kapsamında görülmeye devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Julia Misley, 2022'de yaptığı başvuruda Steven Tyler'ın "rock yıldızı statüsünü ve gücünü" kullanarak kendisinden faydalandığını iddia etmişti. İkilinin ilk olarak 1973 yılında bir Aerosmith konserinde tanıştığı, o dönem Tyler'ın 25, Misley'nin ise 16 yaşında olduğu belirtilmişti. Misley; cinsel saldırı, darp ve kasıtlı duygusal travmaya neden olma suçlamalarıyla tazminat davası açmıştı.

Davanın geri kalan kısmına ilişkin duruşmanın 31 Ağustos tarihinde yapılması bekleniyor.