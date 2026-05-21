AHBAP'tan Haluk Levent'in sağlık durumuna dair ilk açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, konserinin hemen ardından hayranlarını korkutan bir sağlık problemi yaşadı.

Konser bitiminde AFAD ile gerçekleştireceği önemli bir toplantıya katılmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki sanatçı, yolculuk esnasında aniden fenalaştı. Kültür sanat etkinliklerinin ardından Ankara'ya yönelen Levent, acil olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede doktorlar tarafından yapılan ilk muayene ve tetkiklerin ardından Haluk Levent’in mide kanaması geçirdiği teşhis edildi. Tedbir ve tedavi amaçlı olarak süratle yoğun bakım ünitesine alınan usta sanatçının tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ'NDEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ve bilgi kirliliğinin ardından Haluk Levent’in kurucusu ve genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, resmi kanalları aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Kamuoyunu sağduyuya davet eden dernek yönetiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin yakından takip edildiğini ve sağlık durumunun şu an kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."