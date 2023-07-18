Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi. İşte düğünden ilk kareler...

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 23:47
Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi. İşte düğünden ilk kareler...
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Ekranların sevilen isimlerinden oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Çelik ile evlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet koyunda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

İşte düğünden kareler...

 

 
 

Ahmet Kural

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