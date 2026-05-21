Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin servetiyle gündemde! '5 kişiye yetecek miras kaldı'

Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın ikonik oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde 69 yaşındayken ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetmiş ve cenazesi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Annesinin ani ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Anjelik Calvin, aylar sonra İstanbul'a döndü. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Calvin, annesinin vefatının ardından yaşadığı travmatik süreci, uğradığı hırsızlığı ve kalan mirası ilk kez açık yüreklilikle anlattı.

"BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM"

Etkinlikte gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız, ona çok benziyorsunuz" yorumu üzerine duygulanan Anjelik Calvin, bu yakıştırmaya mütevazı bir yanıt vererek, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" ifadelerini kullandı. Annesine olan hayranlığını ve özlemini her fırsatta dile getiren Calvin, usta sanatçının yerinin doldurulamayacağını belirtti.

AMERİKA'DAKİ EVDE KORKUNÇ TRAVMA: "KANLI YASTIĞI SAKLAMIŞIM"

Annesinin hayatını kaybettiği evde tek başına kalırken psikolojik olarak çok zorlandığını aktaran Calvin, ABD'de yaşadığı kâbus dolu günleri şu sözlerle özetledi:

"Amerika'daki evde büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. 'Acaba ev lanetlendi mi?' diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı."

"ANILAR ÇALINDI, 5 KİŞİYE YETECEK MİRAS KALDI"

Annesinin eşyalarının çalındığını belirterek hırsızlık şoku yaşadığını da ekleyen Calvin, kamuoyunda merak edilen miras konusuna da açıklık getirdi:

"Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yitiyor. Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem, günahtır. Ancak ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inan hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin."