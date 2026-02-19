'Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan, Melek Baykal'a tepki

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Akasya Durağı' (2008-2012), yıllar sonra oyuncuları arasındaki bir polemikle gündeme oturdu. Dizinin yeniden çekileceğine dair söylentilerin yayıldığı günlerde, usta sanatçı Melek Baykal'ın dizi hakkındaki şaşırtıcı itirafları gerilimi tırmandırdı.

MELEK BAYKAL: "ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Dizide 'Taksici Melahat' karakterine hayat veren Melek Baykal, projeye dair samimi bir açıklamada bulunarak; "Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey’den affımı istemiştim" dedi. Tiyatronun kendisi için öncelikli olduğunu vurgulayan Baykal, yeni dizi tekliflerine de bu nedenle sıcak bakmadığını ifade etti.





ATEŞ FATİH UÇAN’DAN SALBİS YANIT: "DUBLAJ İSTEDİNİZ"

Melek Baykal’ın açıklamaları, dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Ali Kemal'i canlandıran Ateş Fatih Uçan'ı kızdırdı. Sosyal medya üzerinden Baykal’a yanıt veren Uçan, usta oyuncunun neden projeyi sevmediğine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı: