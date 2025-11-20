Akın Akınözü'den Oyuncular Sendikası'na 'yapay zekâ' tepkisi

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, Oyuncular Sendikası’nın tamamen yapay zekâ ile üretileceği açıklanan Tesseract projesi hakkında yaptığı duyuru nedeniyle mesleki itibarının zarar gördüğünü belirterek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Oyuncular Sendikası, geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklamada, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı yapay zekâ projesinin, oyunculuk mesleğinin geleceği açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Akınözü, sosyal medya hesabından sert bir metin paylaşarak Sendika’ya tepki gösterdi.

Akınözü, projede gönüllü olarak yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“İçinde yer almaktan büyük heyecan duyduğum ve tüm süreçlerinde aktif rol aldığım Tesseract projesinin, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan bir duyuruyla hedef alınmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım. Projenin yaratıcısı ve dostum Erim Şişman gerekli tüm etik ve teknik açıklamayı yapmışken, Sendika’nın bu tavrı benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.”

Aynı Sendika’nın birkaç gün önce kendisini etkinliklere davet edip dayanışmanın öneminden bahsettiğini söyleyen oyuncu, açıklamanın kendisine danışılmadan yapılmasını eleştirerek, “Bu yaklaşım birliği güçlendirmek yerine zayıflatır, güvensizliği artırır.” dedi.

Açıklamanın iş ortamını da olumsuz etkilediğini belirten Akınözü, “Devam eden dizimin setinde odağımı işime vermem gerekirken bu açıklamaya yanıt hazırlamak zorunda bırakıldım. Mesleki huzurumu koruması gereken sendikanın tam tersine, işimi yapamaz hâle getiren taraf olması ironiktir.” ifadelerini kullandı.

Akınözü, kişisel ve mesleki itibarının zedelendiği gerekçesiyle hukuki süreç başlatacağını duyurarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanatın yolu korkuyu büyütmek değil cesareti çoğaltmaktır. Eleştiri olmalıdır ama adaletli ve ahlaklı olmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

ZUHAL OLCAY’DAN YAPAY ZEKÂ UYARISI

Öte yandan Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, T24 yazarı Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda sektörde giderek yaygınlaşan yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Olcay, oyuncuların yıllardır yapımcılarla işçi statüsünde çalıştığını ancak işçi haklarından yararlanamadığını hatırlatarak sözleşmelerin çoğunun “kölelik sözleşmesi”ne dönüştüğünü belirtti. Bazı sözleşmelerde “keşfedilmemiş gezegenlerdeki tüm haklardan feragat” gibi ifadeler bulunduğunu söyleyen Olcay, son dönemde yapım şirketlerinin oyunculara yapay zekâ kullanımı için muvafakatname imzalatmaya başladığını aktardı.

Olcay, yapay zekâ ile ilgili en büyük tehlikenin oyuncuların görüntü ve seslerinin kontrolsüz şekilde kullanılabilmesi olduğuna dikkat çekerek, “Bir oyuncunun rızası olmadan yüzünü, bedenini veya sesini kopyalayıp yapay zekâ ile istediğiniz gibi oynatamazsınız. Bu hukuka aykırıdır.” dedi.

Yapay zekâ kullanımına kategorik olarak karşı olmadıklarını belirten Olcay, hangi sahnelerde ve nasıl kullanılacağının net ve yazılı şekilde belirtilmesi gerektiğinin altını çizdi.