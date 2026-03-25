Aleyna Kalaycıoğlu cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı... Şarkısına erişim engeli geldi!

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kalaycıoğlu, şimdi de dijital platformlarda büyük bir darbe aldı.

9 MİLYON İZLENMEYE ULAŞMIŞTI

Kalaycıoğlu’nun müzik kariyerindeki en popüler çalışmalarından biri olan ve kısa sürede 9 milyondan fazla görüntüleme alan 'Gidesim Var' adlı şarkısı, video paylaşım devi YouTube üzerinden erişime kapatıldı. Şarkının sayfasına girmek isteyen kullanıcılar, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle engellendiği uyarısıyla karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

19 Mart gecesi Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki aracında oturan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

ARALARINDA İZZET YILDIZHAN DA VAR: 7 TUTUKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yanı sıra ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve M.R., H.C.A., M.K. ile E.T. isimli şüpheliler bulunuyor.