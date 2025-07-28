Aleyna Tilki'den iddialı sözler: Tek rakibim kendim

Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi hit şarkılarıyla tanınıyor. 24 yaşındaki şarkıcı, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde verdiği konser öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan Tilki, YouTube’da en çok dinlenen Türk şarkıcı olduğunu ve tek rakibinin kendisi olduğunu söyledi. “600 milyon dinlendim. Bana en çok yaklaşan yine benim. O yüzden o rakamları geçecek biri olur mu bilmiyorum ama ben bile zor geçerim. Belki yabancı şarkı yaparsam geçebilirim. Şunu söyleyebilirim ki, her zaman böyleydi. Tek rakibim yine kendim” dedi.

Aşk hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Tilki, uzun zamandır yanında biri olmadığını belirtti. “Lise yıllarında, sevgilimle gezeceğim yaşlarda çalıştığım için, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ben el ele tutuşup biriyle gezecek birisi değilim. Ama hiç yanımda görmediğiniz bir kişiyle bir anda evlenip çocuk da doğurabilirim” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Belçika’da düzenlenen ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de DJ Dillon Francis’in setine konuk olarak ‘Real Love’ şarkısını seslendirdi. Performansı büyük ilgi gören genç şarkıcı, sosyal medya hesabından “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları.” paylaşımı yaptı ve DJ Dillon Francis’e teşekkür etti.