Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı ölümünün dördüncü yılında dualarla andı

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı, her fırsatta özlemini dile getirdiği kardeşini vefatının dördüncü yılında da unutmadı.

“CANIMIN YARISINI ÇOK ÖZLEDİM”

Kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, duygusal bir mesajla Selçuk Tektaş’a olan özlemini şu sözlerle ifade etti:

“Özledim, çok özledim. Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya, biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını... Öyle de oldu kardeşim. Ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar, her şeyle. Elimden geldiğince sana söz. Yenilmeyeceğim, söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum... 4 sene değil, 40 sene geçse de benim közlenmiş yaram olarak, canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk’um...”

MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Alişan, kardeşini dördüncü ölüm yıl dönümünde ailesi ve dostlarıyla birlikte mezarı başında dualarla andı. Ardından sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, “Bu sıcak havada gelen, duamıza ‘Amin’ diyen herkesten Allah razı olsun. Tüm kaybettiklerimize gitsin dualarımız. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

“HAYAT ÇOK KISA, KİMSEYİ ÜZMEMEK LAZIM”

Alişan, dua sonrası yaptığı açıklamada ölümün herkesin çok yakınında olduğunu vurgulayarak, “Hayat koşturması içerisinde pas geçiyoruz ama ölüm hepimizin çok yakınında. Hayat çok kısa, kimseyi üzmemek lazım,” dedi.

Kardeşiyle birlikte geçirdiği günleri özlemle anan ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş hayattayken her anı birlikte yaşadıklarını ve onunla yaptığı her şeyi çok özlediğini dile getirdi.