Amal Clooney’den samimi evlilik itirafı: 'George Clooney’den önce hayat daha kolaydı'

Dünyaca ünlü aktör George Clooney ile 12 yıldır evli olan insan hakları avukatı Amal Clooney, Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte özel hayatına ve evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki başarılı avukat, 65 yaşındaki Oscar ödüllü eşine aşık olmadan önceki yaşamını anlatırken dikkat çekici ifadeler kullandı.

"YÖNETİLMESİ GEREKEN YENİ BİR ŞEYDİ"

Evlilik öncesinde şöhretin getirdiği ilgiyle karşılaşmadığını belirten Amal Clooney, "Ne tür bir görünürlüğe sahip olacağıma kendim karar verebildiğim zamanlar daha kolaydı" diyerek, bu yeni durumun kendisi için yönetilmesi gereken farklı bir süreç olduğunu ifade etti. Eskiden iş ve özel hayatının tamamen birbirinden ayrı olduğunu vurgulayan Clooney, "Bunların birbirine karışmamasını sağlayabiliyordum. Sonra evlendim ve bu durum çok şey değiştirdi" şeklinde konuştu.

"YAPTIĞINIZ İŞTE İYİYSENİZ KENDİNİ GÖSTERECEKTİR"

Ünlü aktörle 2013 yılında tanıştıkları ilk dönemlerde, halka açık yerlerde kameralardan kaçamadıklarını ve bu duruma alışmanın zaman aldığını itiraf eden Amal Clooney, süreçle nasıl baş ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Başlangıçta, 'Pazartesi günü bir jürinin karşısında olacağım için bu elbiseyi giymemeliyim ya da bunu yapmamalıyım' gibi tek boyutlu bir bakış açısının farkındaydım. Ama biliyorsunuz, bu durum hayatınızı yaşamak kadar önemli değil ve sonuçta, yaptığınız işte iyiyseniz, bu zaten kendini gösterecektir."

2014 yılında dünyaevine giren George ve Amal Clooney çifti, şu an 9 yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella ile birlikte Fransa'daki çiftliklerinde yaşamlarını sürdürüyor.