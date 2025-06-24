Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Tiyatro sahnesiyle yeni başlangıç

Son olarak 2023 yapımı Aquaman ve Kayıp Krallık filminde izleyici karşısına çıkan Amber Heard, Jeremy O. Harris’in yazdığı Spirit of the People adlı tiyatro oyununda sahne alacak. Heard’e oyunda Brandon Flynn ve Lío Mehiel eşlik edecek.

Variety'nin haberine göre oyun, 17 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Williamstown Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek. Heard, sosyal medya hesabından rol arkadaşıyla çekilen bir fotoğrafı “Tiyatro dönemindeyim.” notuyla paylaştı.

Amber Heard kariyeri boyunca Aquaman, Zombieland, Pineapple Express ve The Stand gibi yapımlarda yer aldı.

HOLLYWOOD’U TERK ETMİŞTİ

Johnny Depp ile yaşadığı davanın ardından prestij kaybı yaşayan ve Hollywood'dan uzaklaşan Heard, İspanya’ya taşınarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ikiz bebek sahibi olduğunu duyuran Heard’ün ayrıca dört yaşında Oonagh Paige adında bir kızı bulunuyor.

İKİZ BEBEKLERİNİ DUYURDU

Amber Heard paylaşımında, Agnes adında bir kız ve Ocean adında bir oğlunun dünyaya geldiğini belirtti. Ünlü oyuncu, “Dört yıl önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti. Doğurganlıkla ilgili yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu,” ifadelerini kullandı.

DEPP: “AŞK BENİ APTALCA DAVRANMAYA İTTİ”

Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan ve kariyerinde yeni projelere yönelen Johnny Depp ise geçtiğimiz günlerde Sunday Times’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Aşk dediğimiz şeyle ilişkim nasıldı? Açıkçası aptalcaydı,” diyen Depp, “Eğer benim gibi bir aptalsanız, bazen birinin gözlerinde biraz üzüntü ve yalnızlık görürsünüz. Ona yardım etmek istersiniz,” şeklinde konuştu. Depp, “Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Sevgiyle yardım etmeye çalıştığınız birinde, zamanla farklı huzursuzluklar görmeye başlarsınız,” diyerek sözlerini sürdürdü.