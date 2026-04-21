Anne Hathaway 'Dünyanın En Güzel Kadını' ilan edildi

Hollywood’un başarılı isimlerinden Anne Hathaway, People dergisinin Mayıs 2026 sayısında "Dünyanın En Güzel Kadını" ünvanıyla kapak oldu.





Daha önce Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi isimlerin layık görüldüğü bu ünvan; Hathaway’e sadece fiziksel görünümü için değil, kariyerindeki istikrar ve toplumsal ilham verici duruşu nedeniyle verildi.

2026: HATHAWAY’İN ALTIN YILI

Kariyerinde adeta ikinci baharını yaşayan Hathaway, 2026 yılında beş farklı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hayranlarının merakla beklediği "Şeytan Marka Giyer 2" (The Devil Wears Prada 2) filmi 1 Mayıs'ta vizyona girecekken, oyuncu bugünlerde yeni filmi **"Mother Mary"**nin tanıtım turlarıyla basının odak noktasında.

ESTETİK AMELİYAT İDDİALARINI YALANLADI

Son dönemde sosyal medyada hakkında çıkan estetik operasyon söylentilerine dergiye verdiği röportajda yanıt veren 43 yaşındaki yıldız, iddiaları yalanladı. Güzelliği bir film yapımcısının kendisine söylediği "Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir" sözüyle tanımlayan Hathaway, doğal yaşlanma sürecine ve içsel huzura vurgu yaptı.

"VÜCUDUM DEĞİL, GÜCÜM KONUŞULMALIYDI"

Hathaway, geçmişteki rollerine dair samimi itiraflarda da bulundu. 2012 yapımı "The Dark Knight Rises" filmindeki Catwoman rolü için kendisine sürekli kaç kilo verdiğinin sorulmasından rahatsız olduğunu belirten oyuncu, Christopher Nolan’ın yaklaşımını takdir etti:

"Soruya 'O rol için ne kadar kilo verdiniz?' diye girilmesi hoşuma gitmedi. Yönetmenim Christopher Nolan bana 'Kilo vermen umurumda değil ama güçlü olmanı istiyorum' demişti. Bu yüzden sorulması gereken ne kadar güçlendiğimdi."

Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmadığını hatırlatan Hathaway, pencereden geri takla atmak gibi zorlu aksiyon sahneleri için aylarca pratik yaptığını anlattı.

AİLESİNE ÖVGÜ: "EŞİM HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİYOR"

2012'den beri Adam Shulman ile evli olan ve iki erkek çocuk annesi olan Hathaway, başarısının arkasındaki en büyük desteğin ailesi olduğunu söyledi. Eşinin ev işleri ve çocukların bakımı konusundaki katkılarını "Hayatımı birlikte geçireceğim eşim olduğu için çok şanslıyım, her şeyde o her zaman hazır" sözleriyle onurlandırdı.