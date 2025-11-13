Arkadaşı 'Fatih Ürek'in kasadaki mücevherlerini evine götürmüş' iddiası

Kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı Fatih Ürek hakkında “miras kavgası” iddiaları ortaya atıldı. Ürek’in menajeri Mert Siliv, gündeme gelen iddialara açıklık getirerek “Bu tür asılsız haberlerle mücadele ediyoruz” dedi.

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, bazı magazin programlarında ailesi arasında miras kavgası yaşandığı öne sürülmüştü. Söylemezsem Olmaz programında konuşan Nihat Doğan, sanatçının ailesi içinde miras tartışmaları çıktığını iddia ederek, “Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken bazıları paranın peşine düşmüş” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan ayrıca, Ürek’in yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da “Fatih Ürek’in evindeki kasada bulunan mücevherleri koruma amacıyla alıp kendi evine götürdü” şeklinde bir iddia ortaya atmıştı.

MENAJER MERT SİLİV: “ASILSIZ HABERLERLE MÜCADELE EDİYORUZ”

İddiaların yayılmasının ardından açıklama yapan Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumu dışındaki konuların gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Siliv, “Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz” ifadelerini kullandı.

Menajer ayrıca, sanatçının sağlık durumu hakkında yalnızca kendisi, hastane yetkilileri ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından düzenli bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Siliv açıklamasını, “Tüm sevenlerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak onu en kısa sürede yeniden sahnelerde görmek” sözleriyle tamamladı.