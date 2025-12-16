Asena Keskinci'nin başrolde... 'Jasmine' dizisine inceleme başlatılmıştı: Evrim Akın'dan ilk yorum geldi

Bez Bebek dizisinde birlikte rol alan Asena Keskinci’nin, Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olmuştu. Keskinci’nin, Evrim Akın’ın babasıyla yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tartışmaların ardından Evrim Akın’ın Kanal D’deki programıyla yollarının ayrıldığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin hemen ardından Asena Keskinci’nin, dijital yayın platformu HBO’da yayımlanan Jasmine dizisinde yer alması dikkat çekti. Dizideki müstehcen sahneler sosyal medyada tartışma yaratırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) söz konusu yapım hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan Evrim Akın’ın takipçileri, ortaya atılan iddialar ve yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.



Sosyal medyada yapılan paylaşımların altına gelen yorumlar Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddialarının dizisinin tanıtımı amacıyla yapıldığı yönünde.



Kullanıcılar, “Reklam yaptığı belliydi”, “Filmi izlensin diye böyle yaptı”, “Evrim arkandayız, onun ne olduğu belli” gibi Keskinci'yi hedef alan paylaşımlar yaptı.



Evrim Akın'ın ise kendi programına ait 'Pijama sohbetleri' isimli sosyal medya hesabından yorumlara cevap verdi.





Taraflardan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, yaşanan gelişmeler magazin gündemindeki yerini koruyor.